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Тверской СК возбудил дело об убийстве после пропажи семилетнего мальчика

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Следственный комитет в Тверской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве спустя несколько часов после того, как в Торопце исчез семилетний мальчик по имени Максим. Об этом 28 января сообщает СУ СК по региону.

Известно, что накануне около пяти вечера ребенок зашел в продуктовый магазин, после чего его след потерялся.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения ребёнка, мобилизации сил, направленных на поиски, … возбуждено уголовное дело по признакам убийства», — говорится в сообщении управления.

На данный момент ребенка ищут следователи и криминалисты СК, полиция и волонтеры.

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Комментарии (1)

житель города П.
Есть АКСИОМА которую граждане России должны зарубить себе на носу: НЕЛЬЗЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ОСТАВЛЯТЬ ОДНИХ. Абсолютное большинство преступлений со строёны маньяков происходит именно тогда когда дети без присмотра. Пока это данность с которой нужно считаться - не всё у нас благополучно с безопасностью детей. И не надо про "клетки, поводки и пр. Вопрос - о ЖИЗНИ.
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