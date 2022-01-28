Тверской СК возбудил дело об убийстве после пропажи семилетнего мальчика

Следственный комитет в Тверской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве спустя несколько часов после того, как в Торопце исчез семилетний мальчик по имени Максим. Об этом 28 января сообщает СУ СК по региону.



Известно, что накануне около пяти вечера ребенок зашел в продуктовый магазин, после чего его след потерялся.



«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения ребёнка, мобилизации сил, направленных на поиски, … возбуждено уголовное дело по признакам убийства», — говорится в сообщении управления.

