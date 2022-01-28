В России зафиксировали крупнейшую кибератаку на ретейл

Компания по защите от интернет-угроз Qrator Labs в конце 2021 года зафиксировала мощный источник DDoS-атак, которым стал новый ботнет (группа зараженных устройств, которые хакеры используют для массовых атак). Он состоял из более чем 160 тыс. устройств и в первую очередь атаковал ретейлеров.
Как сообщает 28 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, этот ботнет используется не для нанесения ущерба IT-инфраструктуре компаний, а для сбора внутренней информации. Его жертвами стали крупные ретейлеры.
Сбор информации для аналитики и дальнейшей перепродажи (дата-майнинг) в сфере ретейла опасен тем, что на основе этой информации злоумышленники могут проводить конкурентные анализы, считает глава Qrator Labs Александр Лямин. Также дата-майнинг часто используется в недобросовестной конкуренции и для мошенничеств с кражей или накруткой бонусных баллов. Ретейлеры подтверждают, что количество кибератак на них возросло.
Ранее Microsoft заявил, что более половины кибератак в мире совершили хакеры из России.