В России зафиксировали крупнейшую кибератаку на ретейл

Компания по защите от интернет-угроз Qrator Labs в конце 2021 года зафиксировала мощный источник DDoS-атак, которым стал новый ботнет (группа зараженных устройств, которые хакеры используют для массовых атак). Он состоял из более чем 160 тыс. устройств и в первую очередь атаковал ретейлеров.



Как сообщает 28 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, этот ботнет используется не для нанесения ущерба IT-инфраструктуре компаний, а для сбора внутренней информации. Его жертвами стали крупные ретейлеры.

