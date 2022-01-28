Жители Колпино могут надеяться на теплую ночь. Там завершили ремонт на теплосети

Теплоэнергетики устранили дефект вблизи дома 15 на Павловской улице в Колпино, из-за которого мерзли жители почти 40 домов. В половине восьмого утра специалисты восстановили теплоснабжение зданий до границ балансовой принадлежности, рассказали 28 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК».



На предприятии сообщили, что обнаружили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 325 миллиметров и в итоге заменили 17 метров изношенного трубопровода.



«Напомним, что теплосетевое хозяйство Пушкинского и Колпинского районов (Пригородный район теплоснабжения) до 2020 года находилось на балансе СПб ГУП «Пушкинский ТЭК». Бывший собственник не проводил капитальный ремонт теплосетей и довел их состояние до критического. В ведение ГУП «ТЭК СПб» энергообъекты были переданы после завершения процедуры банкротства экс-владельца. Предприятие оперативно составило план масштабной модернизации и приступило к работе. В прошлом году в двух районах переложили 37 км трубопроводов. В этом году объем реконструкции увеличен до 48,8 км», — уточнили в ТЭКе.

