В Колпино почти 40 домов остались без горячей воды и отопления. Согревают только чай и теплые носки

Из-за аварии на трубопроводе вблизи Павловской улицы, 7 в Петербурге почти 40 домов остались без отопления. Горячая вода из крана тоже не бежит, согревают разве что вода из чайника и зимняя одежда.



Как рассказал местный житель 27 января, тепла не стало приблизительно в 15 часов дня. По его словам, отключение происходит уже второй раз за полмесяца.

«Предыдущая авария была в пятницу, 21 января. В ночь с пятницы на субботу под утро включили отопление — я ночью спал, почувствовал, что потеплело. Живем, как в блокаду — тепло ощущаешь кожей. Через два часа снова похолодало», — добавил горожанин.