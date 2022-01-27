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В Колпино почти 40 домов остались без горячей воды и отопления. Согревают только чай и теплые носки

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Из-за аварии на трубопроводе вблизи Павловской улицы, 7 в Петербурге почти 40 домов остались без отопления. Горячая вода из крана тоже не бежит, согревают разве что вода из чайника и зимняя одежда.

Как рассказал местный житель 27 января, тепла не стало приблизительно в 15 часов дня. По его словам, отключение происходит уже второй раз за полмесяца.

«Предыдущая авария была в пятницу, 21 января. В ночь с пятницы на субботу под утро включили отопление — я ночью спал, почувствовал, что потеплело. Живем, как в блокаду — тепло ощущаешь кожей. Через два часа снова похолодало», — добавил горожанин.

В ГУП «ТЭК» сообщили, что сейчас на трубопроводе работает аварийно-восстановительная бригада. Теплоэнергетики прибыли на участок приблизительно в 13:30.

«В зоне ремонта оказались 37 зданий. На время производства работ подача теплоснабжения и горячей воды ограничена. По нормативу у теплоэнергетиков есть 13 часов, чтобы завершить ремонт, но специалисты постараются справиться как можно быстрее», — добавили там.

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