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Медведев: Локдаун из-за коронавируса сейчас не нужен

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность введения локдауна в России.

«Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется», – цитирует экс-премьера 28 января РИА Новости.

По его словам, ограничения были оправданы в начале пандемии, так как не было вакцин и систем кризисного реагирования. Он уверен, что в 2020-м они сыграли «положительную роль».

Медведев указывает, что в условиях появления новых штаммов смысла в локдауне нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что локдаун из-за коронавируса в целом по стране не обсуждается. В Смольном так же говорили, что в Петербурге не планируют локдаун.

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Комментарии (3)

тов
Лунтик.

Айфончик.
Piter Russo
Написал бы уж как обычно - денег нет, но вы держитесь..
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