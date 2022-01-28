Медведев: Локдаун из-за коронавируса сейчас не нужен

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность введения локдауна в России.



«Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется», – цитирует экс-премьера 28 января РИА Новости.



По его словам, ограничения были оправданы в начале пандемии, так как не было вакцин и систем кризисного реагирования. Он уверен, что в 2020-м они сыграли «положительную роль».



Медведев указывает, что в условиях появления новых штаммов смысла в локдауне нет.

