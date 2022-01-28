FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Трубу, из-за которой в центре Петербурга появилось «озеро кипятка», починили

3
Печать

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отремонтировали прохудившийся трубопровод в Центральном районе. Об этом «Фонтанке» рассказали 28 января в пресс-службе компании.

Работы у дома 15 по Ярославской улице закончили накануне в 23:00. Там заменили более пяти метров ненадежного трубопровода, новый участок подключен, отопление переведено в штатный режим.

«Основной сложностью на данном объекте являлись множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производились земляные работы ручным способом», — добавили в «Теплосети».

«Фонтанка» писала, что днем в четверг подвал жилого дома на Тульской улице превратился в «озеро кипятка» из-за трубы на Ярославской. Фотограф Сергей Максимишин показывал парадную, «похожую на Хиросиму».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Vvs Spb
Все прогнило. От труб до Кремля. Трубы надо менять, а они все летают.
Павелко Алексей
Чинят штаны, а трубу ремонтируют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний