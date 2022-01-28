Трубу, из-за которой в центре Петербурга появилось «озеро кипятка», починили

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отремонтировали прохудившийся трубопровод в Центральном районе. Об этом «Фонтанке» рассказали 28 января в пресс-службе компании.



Работы у дома 15 по Ярославской улице закончили накануне в 23:00. Там заменили более пяти метров ненадежного трубопровода, новый участок подключен, отопление переведено в штатный режим.



«Основной сложностью на данном объекте являлись множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производились земляные работы ручным способом», — добавили в «Теплосети».

