«Мы погибли, чтоб жили вы». Фанаты «Зенита» провели акцию и записали клип в честь Дня снятия блокады

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — говорится в описании к видео.

По информации «Фонтанки», ролик снимали около шести часов. В акции с зажженными файерами приняли участие около 150 человек. На подготовку ушло несколько дней.



27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Фонтанка» рассказывала, какие мероприятия прошли в городе в этот день.