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«Мы погибли, чтоб жили вы». Фанаты «Зенита» провели акцию и записали клип в честь Дня снятия блокады

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Фанаты футбольного клуба «Зенит» сняли клип в честь Дня освобождения блокады. Видеоролик опубликован 27 января на канале фанатского объединения «Ландскрона».

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», — говорится в описании к видео.

По информации «Фонтанки», ролик снимали около шести часов. В акции с зажженными файерами приняли участие около 150 человек. На подготовку ушло несколько дней.

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Фонтанка» рассказывала, какие мероприятия прошли в городе в этот день.

О том, какие раны оставила блокада на теле нашего города, читайте здесь.

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Комментарии (3)

Дядя Бо
Я рэп не люблю, но тут проникся, нормально помянули...
Денеб
Ага.... Чтоб вот так жили, как сейчас живём.........А к бывшему противнику в поисках лучшей жизни сейчас сбегается весь мир......
Артист ритуальных услуг
Чёт про "мирное небо над головой" нонча ваще никто не вспоминает.. Даже правосеки.
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