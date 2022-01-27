Песков опроверг поддержку Путиным идеи разрешить майнинг в энергоизбыточных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг вероятность того, что в стране может быть разрешен майнинг на некоторых территориях. Ранее сообщалось, что идею якобы поддержал Владимир Путин.

По словам Пескова, предложение не то что не было поддержано, а вообще никогда не формулировалось и не обсуждалось. Об этом он 27 января заявил РИА Новости.

О том, что легальный майнинг возможен в регионах с избытком электроэнергии, например в Сибири и Карелии, ранее сообщил Bloomberg. Издание также отметило, что Путин не поддерживает запрет рынка криптовалюты, а выступает за его контроль.