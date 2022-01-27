Китай на Олимпиаде покажет хоккейную «Матрицу»

Организаторы зимней Олимпиады в Пекине покажут матчи хоккейного турнира по-новому. Как сообщает 27 января телеканал CGTN, 63 камеры в центре ледовых видов спорта Wukesong Arena помогут в прямом эфире воспроизвести знаменитую сцену из фильма «Матрица» с уклонением от пуль, только с хоккеистами в главных ролях.

Из этих камер 60 — с разрешением 8K и поддержкой 5G, еще три — панорамные с разрешением 11K. Кроме того, зритель может сам выбрать ракурс, с которого он хочет смотреть за трансляцией.