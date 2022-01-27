Китай на Олимпиаде покажет хоккейную «Матрицу»

Организаторы зимней Олимпиады в Пекине покажут матчи хоккейного турнира по-новому. Как сообщает 27 января телеканал CGTN, 63 камеры в центре ледовых видов спорта Wukesong Arena помогут в прямом эфире воспроизвести знаменитую сцену из фильма «Матрица» с уклонением от пуль, только с хоккеистами в главных ролях.
Из этих камер 60 — с разрешением 8K и поддержкой 5G, еще три — панорамные с разрешением 11K. Кроме того, зритель может сам выбрать ракурс, с которого он хочет смотреть за трансляцией.
телеканал CGTN
«Раньше трансляции матчей представляли собой уже сведенный вместе сигнал в нескольких камер. Другими словами, зрители видели то, что для них выбирал монтажер прямого эфира. Наша инновационная система позволяет проводить съемку с помощью массива навесных камер, расположенных по контуру арены. Зрителям достаточно сканировать QR-код, скачать специальное приложение и самостоятельно выбрать желаемый ракурс просмотра игры. Трансляцию можно смотреть даже с помощью шлема виртуальной реальности. Эта система поможет повысить четкость и реалистичность изображения. И даже увеличить эффект полного погружения в событие», — заявила Ван И, менеджер по продвижению службы эксплуатации стадиона спортивного центра Wukesong Arena.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Ранее петербургские олимпийцы рассказали «Фонтанке» о том, как проходит их подготовка и чего они ждут от главных стартов четырехлетия.