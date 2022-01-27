Футболист Мамаев женился на приятельнице бывшей супруги

Футболист «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз. Его избранницей стала подруга бывшей жены Аланы Надежда Санько.
Видео с церемонии бракосочетания в YouTube 27 января опубликовала журналистка Дарья Есенина. Уточняется, что сам праздник прошел скромно, в небольшом кругу родных новобрачных.
Экс-супруга футболиста Алана Мамаева иронично отреагировала на вопрос подписчиков в Instagram. Ее спросили, что она подарила бывшему на свадьбу, Алана ответила, что Надежду. В прошлом девушки были подругами.
Между Аланой и Павлом продолжается судебный процесс по разделу имущества. Незадолго до свадьбы Мамаева с невестой задержали в столичном аэропорту. На руке девушки было кольцо за 10 млн рублей, которое надо было декларировать.