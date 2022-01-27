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Футболист Мамаев женился на приятельнице бывшей супруги

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Футболист «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз. Его избранницей стала подруга бывшей жены Аланы Надежда Санько.

Видео с церемонии бракосочетания в YouTube 27 января опубликовала журналистка Дарья Есенина. Уточняется, что сам праздник прошел скромно, в небольшом кругу родных новобрачных.

Экс-супруга футболиста Алана Мамаева иронично отреагировала на вопрос подписчиков в Instagram. Ее спросили, что она подарила бывшему на свадьбу, Алана ответила, что Надежду. В прошлом девушки были подругами.

Между Аланой и Павлом продолжается судебный процесс по разделу имущества. Незадолго до свадьбы Мамаева с невестой задержали в столичном аэропорту. На руке девушки было кольцо за 10 млн рублей, которое надо было декларировать.

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Комментарии (10)

Иван 2пырьев
Ну что-с, самый главный вопрос, тройничок был или по-отдельности?
iigaza
Такая же силиконовая, что и бывшая, только старше и с довеском - 5-ти летним сынулей с простым русским именем Абдуллах.
Sonata
Страшные все какие-то. Аж передёргивает. Пускай брачуются.
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