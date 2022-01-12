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«СтарХит»: Футболиста Мамаева с невестой задержали на таможне по возвращении с отдыха в Арабских Эмиратах

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Кольцо стоимостью 10 млн рублей могло стать причиной задержания футболиста Мамаева, возвращавшегося с невестой с каникул.

Об этом 12 января сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, о происшествии на таможне сообщила возлюбленная футболиста в Instagram. Она опубликовала фото из аэропорта с подписью «Таможня дает (нет) добро». На 10:30 утра этого поста в блоге Надежды Санько уже не было.

«СтарХит» также пишет, что пара провела каникулы в Арабских Эмиратах, где Мамаев приобрел невесте в честь помолвки кольцо Graff стоимостью более 10 миллионов рублей. Его нужно декларировать при пересечении границы. Возможно, влюбленные забыли это сделать.

Ради романа с Надеждой Павел бросил жену с детьми. Развод вышел громким.

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Комментарии (1)

mccaron
Понятно, что Мамаев уголовник. Да еще и Романа с Надеждой бросил.
Генератор Фонтанки выдает на гора
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