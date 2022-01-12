«СтарХит»: Футболиста Мамаева с невестой задержали на таможне по возвращении с отдыха в Арабских Эмиратах

Кольцо стоимостью 10 млн рублей могло стать причиной задержания футболиста Мамаева, возвращавшегося с невестой с каникул.



Об этом 12 января сообщает издание «СтарХит».



По данным издания, о происшествии на таможне сообщила возлюбленная футболиста в Instagram. Она опубликовала фото из аэропорта с подписью «Таможня дает (нет) добро». На 10:30 утра этого поста в блоге Надежды Санько уже не было.



«СтарХит» также пишет, что пара провела каникулы в Арабских Эмиратах, где Мамаев приобрел невесте в честь помолвки кольцо Graff стоимостью более 10 миллионов рублей. Его нужно декларировать при пересечении границы. Возможно, влюбленные забыли это сделать.

