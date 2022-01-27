Илон Маск решил бороться с дефицитом кадров с помощью роботов-гуманоидов. Они займутся делом на заводах Tesla

Роботы-гуманоиды компании Tesla, о которых впервые заговорили пять месяцев назад, могут стать более перспективным проектом, чем автомобильные разработки. Об этом Bloomberg заявил глава компании Илон Маск.

Первое время роботов будут использовать на заводах фирмы, например, для перемещения деталей, сообщает издание 27 января.

«Основа экономики — это труд. Что же произойдет, если мы столкнемся с дефицитом рабочей силы? Я не уверен, что в этом случае экономика вообще имеет смысл. Вот в чем суть Optimus», — подчеркнул Маск.