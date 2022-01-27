Илон Маск решил бороться с дефицитом кадров с помощью роботов-гуманоидов. Они займутся делом на заводах Tesla

Роботы-гуманоиды компании Tesla, о которых впервые заговорили пять месяцев назад, могут стать более перспективным проектом, чем автомобильные разработки. Об этом Bloomberg заявил глава компании Илон Маск.
Первое время роботов будут использовать на заводах фирмы, например, для перемещения деталей, сообщает издание 27 января.
«Основа экономики — это труд. Что же произойдет, если мы столкнемся с дефицитом рабочей силы? Я не уверен, что в этом случае экономика вообще имеет смысл. Вот в чем суть Optimus», — подчеркнул Маск.
В голову такого «работника» установят камеры, которые используются в электрокарах американской марки, а в туловище — беспилотную систему для ориентации в пространстве.
В этом году не стоит ждать автомобильных премьер от Tesla. Так, выпуск Tesla Cybertruck в очередной раз перенесли, новая дата — 2023 год. На следующий год отложили также дебют «зеленого» суперкара Roadster. Между тем дата серийного производства электрической фуры Tesla Semi на данный момент вообще неизвестна.