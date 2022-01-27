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«Прошу молитв». Протодиакона Андрея Кураева госпитализировали с COVID-19

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Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусной инфекцией, он находится в одной из клиник Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его приятель иеромонах Димитрий (Першин).

«Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв. <…> Cостояние стабильное. Средней тяжести. Врачи рядом», — написал он в соцсети 27 января.

В беседе с РИА Новости сам больной сообщил, что в течение недели у него была температура 39 градусов, сейчас она понизилась. В больницу служителя отвезли накануне, 26 января. Он добавил, что ранее не проходил вакцинацию от коронавируса. Общаясь с корреспондентом агентства «Интерфакс», Кураев отметил, что госпитализация продлится около трех недель.

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл на время запретил в служении Кураева, официальной причиной такого решения стало публичное оскорбление памяти экс-настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Весной 2020-го он скончался от COVID-19. На данный момент Андрею Кураеву 58 лет, он религиозный и общественный деятель, философ, писатель и публицист, а также кандидат философских наук и богословия.

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Комментарии (36)

VKuser17048399
Похоже протодьякон сильно нагрешил...
Grotesk
молиться не умею, ибо не верю, но Кураева Андрея знаю и желаю ему скорейшего выздоровления !
Kuzma
шиш ему ,а не молитва. мы люди светские, с верунистами живем порознь.
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