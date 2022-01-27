«Прошу молитв». Протодиакона Андрея Кураева госпитализировали с COVID-19

Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусной инфекцией, он находится в одной из клиник Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его приятель иеромонах Димитрий (Першин).

«Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв. <…> Cостояние стабильное. Средней тяжести. Врачи рядом», — написал он в соцсети 27 января.

В беседе с РИА Новости сам больной сообщил, что в течение недели у него была температура 39 градусов, сейчас она понизилась. В больницу служителя отвезли накануне, 26 января. Он добавил, что ранее не проходил вакцинацию от коронавируса. Общаясь с корреспондентом агентства «Интерфакс», Кураев отметил, что госпитализация продлится около трех недель.