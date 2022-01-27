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Болеют все. Сколько врачей стационаров вывел из строя «омикрон»

«У нас все заболели», — говорят сотрудники Городской больницы № 40, что в Сестрорецке. Родственники пациентов паникуют: «В реанимации красной зоны никого нет. Мама пишет, что к ней никто не подходит, а ей нужен дополнительный уход, она в тяжелом состоянии». «Фонтанка» попыталась определить масштабы заболеваемости медицинского персонала в стационарах Петербурга.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
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В Городской больнице № 40 и правда «омикроном» заразилось много работников — болеют не только медсестры и рядовые врачи, но и руководство, и сотрудники научных подразделений. В разговоре с «Фонтанкой» врачи гордо говорят о том, что не потеряли от ковида ни одного коллегу за время пандемии, давно все привиты и не по одному разу. Только это не уберегло от заражения нынешним коронавирусом, которое и не поймешь, где случилось, — подхватить «омикрон» можно и дома от ребенка, и в общественном транспорте.

«Загляните в окно реанимации, все работают»

Как рассказали «Фонтанке» в Городской больнице № 40, практически все болеют сейчас либо легко — с симптомами ОРВИ, либо и вовсе бессимптомно. Но по распоряжению Роспотребнадзора выходить на работу с положительным тестом на коронавирус не имеют права. Поэтому те, кто не заболел, несут нагрузку за коллег, работа не останавливается.

Объясняют, что сообщения о том, что в реанимации пациенты остаются без внимания медперсонала, мягко говоря, преувеличены:

— Не может такого быть по определению. Да, нам тяжело, и доктора приболели, есть всплеск какой-то. Контагиозность такая у штамма, что делать? — рассказывает реаниматолог больницы Александр Мельник. — Но говорить о том, что некому работать, нельзя. Люди работают. Подойдите к окнам реанимации красной зоны, вы их увидите — ходят в СИЗах, занимаются пациентами. Нервозность понятна: пациенты с коронавирусом подвержены паническим атакам, они могут отражаться и на их сообщениях родственникам.

Но это не про тех, кто на ИВЛ, — на искусственной вентиляции легких они не жалуются, они всегда в седации (медикаментозный сон). Но если пациенты хотят, чтобы возле каждого стоял отдельный врач или медсестра, то достичь этого нереально.

Александр Мельник уверяет, что без медицинской помощи никто не останется: «Если мне придется работать за троих, буду за троих. Выхода нет, моя профессия — лечить».

Пятая волна эпидемии пришла к нам почти через месяц после ее начала в других странах Европы и США. Пятый раз мы переживаем те же беды, через которые прошли зарубежные врачи. А они называли основной проблемой в эту волну то, что массово болеет больничный персонал. «В первую очередь в приемных отделениях, но также и в обычных отделениях, и в реанимации соотношение медсестер и пациентов сильно изменилось, на одного сотрудника приходится гораздо больше больных, — рассказывал «Фонтанке» Евгений Пинелис, пульмонолог-реаниматолог из США. Думаю, дело в том, что омикрон намного более заразен, от него не уберечься. В этой ситуации вопрос уже не как защититься, а как создать систему, которая будет продолжать работать, даже если очень многие заболеют».

В мире такую систему не придумали. А болеет большинство населения, сотрудники медицинских учреждений, как всегда, первыми.

Врачи заражаются — и привитые, и переболевшие

Сколько всего сотрудников 40-й больницы заболели, «Фонтанке» узнать не удалось. Но понятно, что она просто стала первой жертвой «омикрона» в таких масштабах. Сколько человек он уже вывел из строя в других больницах, удалось узнать. Это данные за 26 января по всем заболевшим, не только по медперсоналу.

— Городская инфекционная больница им. Боткина — 30 человек из 2000 штатных сотрудников.

— Городская больница Святого Георгия — 20 человек из 1000.

— Городская многопрофильная больница № 2 — 35 человек из 2000.

— Городская больница № 15 — 110 человек из 1258.

— Николаевская больница (Петродворец) — 98 человек из 900.

— Мариинская больница — 58 человек из 2000.

— Городская больница № 26 — 33 человека из 2000.

— Елизаветинская больница — с ковидом — 65 более чем из 2000.

— Онкоцентр в Песочном — 114 человек из 1600.

В Городской больнице № 38 им. Семашко цифру называть опасаются, говорят: много.

Получается, до 10% «выбывших» работников стационаров поразил ковид, те, кто бюллетенит с ОРВИ и другими заболеваниями, в это число не включены. Одни руководители говорят, что даже если посчитать всех заболевших, то число не критичное, в первую волну эпидемии оно доходило и до 200, и до 400 человек в некоторые дни. Других цифры шокируют, у них как раз такого уровня заражаемости не было даже тогда. Но все без исключения отмечают, что в основном болезнь переносится легко: в стационарах практически все сотрудники и переболели, и привиты не по одному разу. И еще думают, что в «ковидных» больницах зараженных коллег все-таки будет меньше, а среди них переносящих болезнь легко или бессимптомно — больше: за время пандемии их организмы так часто встречались с коронавирусом, что высокий уровень антител долго сохраняется.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (46)

155096642
"Но говорить о том, что некому работать, нельзя. Люди работают. Подойдите к окнам реанимации красной зоны, вы их увидите — ходят в СИЗах, занимаются пациентами" - интересно, господин Мельник сам видел окна реанимации? Они закрыты у них, чтобы никто ничего не увидел и не узнал. Также господин Хоботников подписывал письмо от 11 врачей с приглашением в свою реанимацию, типа приходите и смотрите, только я вам скажу никогда вы там ничего не узнаете и не увидите. Моего отца угробили в этой реанимации, куча нестыковок в мед.документации, телефон был залит непонятно чем на второй день поступления туда. Перевели на ИВЛ и в этот же день "понаделали" кучу УЗИ, видимо понимали что все уже, а денюжки списать очень хотелось. Почитайте отзывы на их реанимацию в интернете и все станет понятно, сколько людей там угробили просто.
Likalaoz
А как они определяют Омикрон? Ни в одной лаборатории не могут определить штаммы!! Задайте вопрос в Хеликс , в Инвитро и. Д.? Они делают только тесты на ковид !!!!а вот штамм не определяют. Отсюда вопрос : откуда информация что "бушует Омикрон "??
fedorsmolov
Я так понимаю, что всех врачей добровольно-принудительно провакцинировали. И если сейчас, получается, нет никого, то, получается, вакцина не работает?
Потому что, если бы она работала, то врачи, которые уж точно справки не покупали, были бы защмщены? Ну или, как нам говорили, заболели бы не больше 10%. А если некому ухаживать, то получается, что все заболели? Не могу понять.
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