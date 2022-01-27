Болеют все. Сколько врачей стационаров вывел из строя «омикрон»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В Городской больнице № 40 и правда «омикроном» заразилось много работников — болеют не только медсестры и рядовые врачи, но и руководство, и сотрудники научных подразделений. В разговоре с «Фонтанкой» врачи гордо говорят о том, что не потеряли от ковида ни одного коллегу за время пандемии, давно все привиты и не по одному разу. Только это не уберегло от заражения нынешним коронавирусом, которое и не поймешь, где случилось, — подхватить «омикрон» можно и дома от ребенка, и в общественном транспорте.



«Загляните в окно реанимации, все работают»

Как рассказали «Фонтанке» в Городской больнице № 40, практически все болеют сейчас либо легко — с симптомами ОРВИ, либо и вовсе бессимптомно. Но по распоряжению Роспотребнадзора выходить на работу с положительным тестом на коронавирус не имеют права. Поэтому те, кто не заболел, несут нагрузку за коллег, работа не останавливается.

Объясняют, что сообщения о том, что в реанимации пациенты остаются без внимания медперсонала, мягко говоря, преувеличены:

— Не может такого быть по определению. Да, нам тяжело, и доктора приболели, есть всплеск какой-то. Контагиозность такая у штамма, что делать? — рассказывает реаниматолог больницы Александр Мельник. — Но говорить о том, что некому работать, нельзя. Люди работают. Подойдите к окнам реанимации красной зоны, вы их увидите — ходят в СИЗах, занимаются пациентами. Нервозность понятна: пациенты с коронавирусом подвержены паническим атакам, они могут отражаться и на их сообщениях родственникам.

Но это не про тех, кто на ИВЛ, — на искусственной вентиляции легких они не жалуются, они всегда в седации (медикаментозный сон). Но если пациенты хотят, чтобы возле каждого стоял отдельный врач или медсестра, то достичь этого нереально.



Александр Мельник уверяет, что без медицинской помощи никто не останется: «Если мне придется работать за троих, буду за троих. Выхода нет, моя профессия — лечить».

Пятая волна эпидемии пришла к нам почти через месяц после ее начала в других странах Европы и США. Пятый раз мы переживаем те же беды, через которые прошли зарубежные врачи. А они называли основной проблемой в эту волну то, что массово болеет больничный персонал. «В первую очередь в приемных отделениях, но также и в обычных отделениях, и в реанимации соотношение медсестер и пациентов сильно изменилось, на одного сотрудника приходится гораздо больше больных, — рассказывал «Фонтанке» Евгений Пинелис, пульмонолог-реаниматолог из США. — Думаю, дело в том, что омикрон намного более заразен, от него не уберечься. В этой ситуации вопрос уже не как защититься, а как создать систему, которая будет продолжать работать, даже если очень многие заболеют».

В мире такую систему не придумали. А болеет большинство населения, сотрудники медицинских учреждений, как всегда, первыми.



Врачи заражаются — и привитые, и переболевшие

Сколько всего сотрудников 40-й больницы заболели, «Фонтанке» узнать не удалось. Но понятно, что она просто стала первой жертвой «омикрона» в таких масштабах. Сколько человек он уже вывел из строя в других больницах, удалось узнать. Это данные за 26 января по всем заболевшим, не только по медперсоналу.

— Городская инфекционная больница им. Боткина — 30 человек из 2000 штатных сотрудников.

— Городская больница Святого Георгия — 20 человек из 1000.

— Городская многопрофильная больница № 2 — 35 человек из 2000.

— Городская больница № 15 — 110 человек из 1258.

— Николаевская больница (Петродворец) — 98 человек из 900.

— Мариинская больница — 58 человек из 2000.

— Городская больница № 26 — 33 человека из 2000.

— Елизаветинская больница — с ковидом — 65 более чем из 2000.

— Онкоцентр в Песочном — 114 человек из 1600.

В Городской больнице № 38 им. Семашко цифру называть опасаются, говорят: много.

Получается, до 10% «выбывших» работников стационаров поразил ковид, те, кто бюллетенит с ОРВИ и другими заболеваниями, в это число не включены. Одни руководители говорят, что даже если посчитать всех заболевших, то число не критичное, в первую волну эпидемии оно доходило и до 200, и до 400 человек в некоторые дни. Других цифры шокируют, у них как раз такого уровня заражаемости не было даже тогда. Но все без исключения отмечают, что в основном болезнь переносится легко: в стационарах практически все сотрудники и переболели, и привиты не по одному разу. И еще думают, что в «ковидных» больницах зараженных коллег все-таки будет меньше, а среди них переносящих болезнь легко или бессимптомно — больше: за время пандемии их организмы так часто встречались с коронавирусом, что высокий уровень антител долго сохраняется.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

