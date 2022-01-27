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В Петербург вернули подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково. Он не отрицает факт, но молчит об остальном

В Петербурге суд рассмотрит просьбу следствия об аресте 18-летнего Юнусчона из Таджикистана. Его проследили по камерам в Пулково после обнаружения тела таксиста с перерезанной шеей.

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Картина убийства, по версии следствия, на 27 января выглядит так: 26-летний таксист вез двух пассажиров в аэропорт, еще один подсел к ним по пути. Пара вышла и улетела в Екатеринбург, третий пассажир задержался в автомобиле, потом улетел в Пермь. Как писала «Фонтанка», машина стояла в зоне, где отдыхают водители, поэтому долгое время на убитого никто не обращал внимание. Тело вынули из автомобиля только спустя 10 часов, с перерезанной почти до позвоночника шеей и ножевыми в сердце.

Опрошенные пассажиры екатеринбургского рейса рассказали, что в пути водитель и второй молодой человек говорили, но на своем языке. Суть беседы задержанный Юнусчон не передает, как и не объясняет, за что зарезал земляка. Как пишет 47news, в протоколе допроса нет ничего больше, чем «он сбежал к вам»», «так надо было», «это наши дела», «вам русским этого не понять». В Пензе сразу после прилета Юнусчон встретился с односельчанкой. Она тоже ничего не говорит.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

f0ntan
Я ничего не понял из статьи. Третий пассажир улетел в Пермь. А потом он оказался убитым водителем такси. Где его таксист убил? В Перми? В Пензе? В Пулково?
Vasya11
«вам русским этого не понять»©.
_______________
Естественно!!!
Мы даже не понимаем зачем они здесь?
И почему свои дикие вопросы решают не у себя на малой родине? А оставляют своих, совсем мёртвых земляков в России.
Деньги же не забывают отправить на Родину.
Дядя Бо
Главное, люди не пострадали.
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