В Петербург вернули подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково. Он не отрицает факт, но молчит об остальном

Картина убийства, по версии следствия, на 27 января выглядит так: 26-летний таксист вез двух пассажиров в аэропорт, еще один подсел к ним по пути. Пара вышла и улетела в Екатеринбург, третий пассажир задержался в автомобиле, потом улетел в Пермь. Как писала «Фонтанка», машина стояла в зоне, где отдыхают водители, поэтому долгое время на убитого никто не обращал внимание. Тело вынули из автомобиля только спустя 10 часов, с перерезанной почти до позвоночника шеей и ножевыми в сердце.



Опрошенные пассажиры екатеринбургского рейса рассказали, что в пути водитель и второй молодой человек говорили, но на своем языке. Суть беседы задержанный Юнусчон не передает, как и не объясняет, за что зарезал земляка. Как пишет 47news, в протоколе допроса нет ничего больше, чем «он сбежал к вам»», «так надо было», «это наши дела», «вам русским этого не понять». В Пензе сразу после прилета Юнусчон встретился с односельчанкой. Она тоже ничего не говорит.