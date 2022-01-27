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Минспорт не станет наказывать киберспортсменов за то, что они плохо отжимаются

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Киберспортсменам не придется сдавать все нормы ГТО на отлично. Об этом 27 января заявили изданию «Подъем» в Министерстве спорта РФ.

Ранее был опубликован новый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, в котором основное внимание уделялось бегу, отжиманиям и приседаниям. Например, мужчины должны пробегать 3 км за 15 минут. В Минспорта пообещали, что наказывать за отсутствие физподготовки киберспортсменов не будут.

«Программа развития вида спорта «компьютерный спорт» не содержит и в принципе не предусматривает каких-либо контрольных упражнений или тестов, которые должны выполнять спортсмены. В то же время, в связи с низкой двигательной активностью при занятии компьютерным спортом, одним из условий признания вида спорта «компьютерный спорт» стал допуск к участию в соревнованиях лиц, выполняющих нормативы ГТО (за исключением лиц, которые по состоянию здоровья не допускаются). При этом речь не идет о том, что спортсмены должны иметь какой-либо знак», — пояснили чиновники.

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Комментарии (4)

Алик-1
Это что… Эти задроты уже и в армии хотят служить в кнопочных войсках, управляя дронами и роботами. Лучше прямо из дома, чтобы мама пиво с чипсами подносила своему вояке.
f0ntan
В шахматах и шашках тоже низкая двигательная активность. К ним выставлены эти же требования по бегу и отжиманиям?
Урус-Баши
это не спорт, а извращение, прожигание жизни
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