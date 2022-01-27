Минспорт не станет наказывать киберспортсменов за то, что они плохо отжимаются

Киберспортсменам не придется сдавать все нормы ГТО на отлично. Об этом 27 января заявили изданию «Подъем» в Министерстве спорта РФ.



Ранее был опубликован новый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, в котором основное внимание уделялось бегу, отжиманиям и приседаниям. Например, мужчины должны пробегать 3 км за 15 минут. В Минспорта пообещали, что наказывать за отсутствие физподготовки киберспортсменов не будут.



«Программа развития вида спорта «компьютерный спорт» не содержит и в принципе не предусматривает каких-либо контрольных упражнений или тестов, которые должны выполнять спортсмены. В то же время, в связи с низкой двигательной активностью при занятии компьютерным спортом, одним из условий признания вида спорта «компьютерный спорт» стал допуск к участию в соревнованиях лиц, выполняющих нормативы ГТО (за исключением лиц, которые по состоянию здоровья не допускаются). При этом речь не идет о том, что спортсмены должны иметь какой-либо знак», — пояснили чиновники.

