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Минспорт России заставит киберспортсменов отжиматься, приседать и бегать

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Министерство спорта России подготовило новый федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Документ опубликован 20 января на портале правовой информации.

Собственно про подготовку к профессиональным соревнованиям в документе информации немного — например, список необходимого оборудования включает в себя компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти и жестким диском с емкостью не менее двух терабайт, а также мышь, клавиатуру и монитор с диагональю не меньше 19 дюймов. Также пригодится «игровая видеокарта» — однако чиновники предусмотрительно не стали указывать модель (их стоимость из-за майнинга неуклонно растет и может превышать 200–300 тысяч рублей).

Программа подготовки же в основном посвящена спорту обычному. Согласно утвержденным нормативам, мужчины должны пробегать 3 км за 15 минут, 100 м — за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту. Женщины должны пробежать 2 км за 12 минут, 100 м — за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 см, а также поднять тело 32 раза за минуту. Физической подготовке киберспортсмен должен уделять от 25 до 40% тренировочного времени. Остальное уйдет на «техническое мастерство» — но этот раздел никак не расшифровывается.

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Комментарии (3)

4u6uc
предлагаю всем чинушам причастным к спорту чтоб занимать этот пост, самим такие условия поставить, посмотрим потом на трясущийся жирок... а всех депутатов на курсы скоропечатания отправить, тогда может быть наш бешенный принтер притормозится...
266383902
зачем
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