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МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России

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Глава департамента МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает применение ядерного оружия в отношении России.

«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», — цитирует 27 января заявление Владимира Ермакова ТАСС.

По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Глава департамента МИД РФ также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.

Российская сторона настаивает, что ядерные миссии НАТО должны быть «незамедлительно прекращены».

Газета The New York Times узнала, что США готовы возродить договор о ракетах малой и средней дальности.

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Комментарии (6)

chip1
Перенести хранилища ядерных отходов из Сибири к границам Прибалтики, пущай тренируются на здоровье!
265859857
Российские чиновники похлеще будут натовского ЯО
dragvs
Новость дня прям, никогда такого не было и вот опять. F-35 будут расположены по всей Европе, а они являются ядерными бомбардировщиками.
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