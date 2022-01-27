МИД: НАТО отрабатывает применение ядерного оружия против России

Глава департамента МИД РФ заявил, что Североатлантический альянс отрабатывает применение ядерного оружия в отношении России.

«Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия», — цитирует 27 января заявление Владимира Ермакова ТАСС.

По его словам, уже в пяти «неядерных» государствах НАТО расположены около 200 американских ядерных авиабомб. Глава департамента МИД РФ также отметил, что члены Североатлантического альянса участвуют в совместном ядерном планировании.