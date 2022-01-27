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Главный по «Вакцинации» в Петербурге получил новый пост

Директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, главный по программе «Вакцинация» в Петербурге, получил новый пост, сообщили 27 января в комитете по здравоохранению города. Ченцов назначен главным врачом поликлиники №40. Но продолжит отвечать и за вакцинацию.

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В комздраве уточнили, что временно исполняющим обязанности главы Центра медицинской профилактики стал Андрей Бережной — врач-методист центра.

«Я остаюсь ответственным за вакцинацию. И, по сути, остаюсь ответственным за всю профилактику. Центру городской медпрофилактики не хватало клинической базы, мы были своего рода теоретиками, и мы постараемся сделать теперь образцовое учреждение в 40-й поликлинике. Можно сказать, что у меня прибавилось задач», — рассказал Ченцов «Фонтанке».

Смольному так и не удалось к концу января достичь поставленной Минздравом планки в 3,5 млн полностью привитых. К 27 января закончили цикл лишь 2,86 млн жителей, если верить статистике на сайте Смольного. Но, как писала «Фонтанка», успехи прививочной кампании измеряются в трех разных статистиках.

Городская поликлиника № 40 специализируется на медицинской помощи деятелям культуры. Пациенты пользуются услугами и по программе ОМС, и по линии добровольного медицинского страхования (ДМС). Оказываются также платные услуги. Поликлиника расположена на Невском проспекте, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская».

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Комментарии (9)

Swebaka
Очень классным спецом был его отец, Ченцов Виктор Васильевич. Спины правил!
Kostyn
Ну назначили и назначили
karbofos
Вотчину пожаловали ему, для кормления - целую поликлинику, в самом центре, на Невском 86.

Раньше медальки вешали, теперь медальки не актуальны.
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