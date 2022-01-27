Главный по «Вакцинации» в Петербурге получил новый пост

В комздраве уточнили, что временно исполняющим обязанности главы Центра медицинской профилактики стал Андрей Бережной — врач-методист центра.



«Я остаюсь ответственным за вакцинацию. И, по сути, остаюсь ответственным за всю профилактику. Центру городской медпрофилактики не хватало клинической базы, мы были своего рода теоретиками, и мы постараемся сделать теперь образцовое учреждение в 40-й поликлинике. Можно сказать, что у меня прибавилось задач», — рассказал Ченцов «Фонтанке».



Смольному так и не удалось к концу января достичь поставленной Минздравом планки в 3,5 млн полностью привитых. К 27 января закончили цикл лишь 2,86 млн жителей, если верить статистике на сайте Смольного. Но, как писала «Фонтанка», успехи прививочной кампании измеряются в трех разных статистиках.

