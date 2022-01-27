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Скворцова-Степанова, роддом, больница Святой Ольги: в Смольном рассказали, откуда берут новые койки для больных с COVID-19

Резкое увеличение коронавирусных коек в Петербурге обеспечили три стационара, рассказали в комитете по здравоохранению города.

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«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжается перепрофилирование дополнительных коек в медицинских учреждениях города. Перепрофилированы в инфекционные дополнительные 60 коек в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова и 75 инфекционных коек в родильном доме № 16. Также перешла на прием детей с инфекционными заболеваниями детская городская больница Святой Ольги. Там развернута 251 койка», — сообщили в комздраве 27 января.

Тем временем госпитализация в Петербурге стремительно нарастает. За сутки в «красные зоны» привезли 753 человека. В последний раз такие значения фиксировали на пике летней волны.

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Комментарии (10)

Kostyn
У меня у мамы положительный тест... Что могу рассказать, двое суток приводил ее в адекватное состояние, объяснял ей, что сейчас все болеют. Выводил ее из невротического шторма, устал, как будто работал на шахте)))
263836471
И НИ ОДНОГО нового медучреждения не построили за два года в десятимиллионной городской агломерации! Молодцы, отбирать научились!
266410437
Кого в дурку положили, как там?
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