Скворцова-Степанова, роддом, больница Святой Ольги: в Смольном рассказали, откуда берут новые койки для больных с COVID-19

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжается перепрофилирование дополнительных коек в медицинских учреждениях города. Перепрофилированы в инфекционные дополнительные 60 коек в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова и 75 инфекционных коек в родильном доме № 16. Также перешла на прием детей с инфекционными заболеваниями детская городская больница Святой Ольги. Там развернута 251 койка», — сообщили в комздраве 27 января.



Тем временем госпитализация в Петербурге стремительно нарастает. За сутки в «красные зоны» привезли 753 человека. В последний раз такие значения фиксировали на пике летней волны.

