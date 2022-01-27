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Над Петербургом прогремит салют в честь блокадных жителей и освободителей

Салют в ознаменование 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремит 27 января в девять часов вечера у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

78 лет назад в Ленинграде было дано 24 залпа из 324 орудий, установленных на Марсовом поле, набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

О том, какие раны оставила блокада на теле нашего города, читайте в материале «Фонтанки».

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, можно узнать здесь.

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