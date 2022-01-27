Над Петербургом прогремит салют в честь блокадных жителей и освободителей

Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками. Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.



78 лет назад в Ленинграде было дано 24 залпа из 324 орудий, установленных на Марсовом поле, набережных Невы, а также на боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

