СКА в честь Дня снятия блокады потренировался на открытом воздухе в форме с надписью «Ленинград»

Хоккеисты СКА провели тренировку на открытом воздухе в форме «Ленинград». Как сообщили в пресс-службе команды 27 января, занятие было посвящено Дню снятия блокады.

«Это великий день в истории нашего города и истории России, — заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг. — Мы ценим наших ветеранов, всегда приглашаем их на все матчи. Мы собрали командой деньги для фонда ветеранов-блокадников. Мы их очень ценим и поддерживаем всем необходимым. Сегодня мы провели тренировку на улице, пообщались с ребятами на эту тему. Все вспомнили родителей, наших предков. Тренировки на улице на самом деле полезны с точки зрения показателей потребления кислорода и эмоционального фона. Они дают возможность вкатиться в тренировочный процесс. Это был только первый микроцикл нашего сбора».

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. «Фонтанка» рассказывала, какие мероприятия пройдут в городе в этот день.



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