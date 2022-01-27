Почти весна. Главный синоптик России рассказал о погоде в начале февраля

Почти на всей территории России будет царить теплая погода в начале февраля. Об этом 27 января заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что под теплом подразумевается температура выше климатической нормы.



«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», — сказал синоптик (цитата по ТАСС).



Вильфанд пояснил, что речь идет о первых числах месяца. Прогноз среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.

