FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Почти весна. Главный синоптик России рассказал о погоде в начале февраля

1
Печать

Почти на всей территории России будет царить теплая погода в начале февраля. Об этом 27 января заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что под теплом подразумевается температура выше климатической нормы.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», — сказал синоптик (цитата по ТАСС).

Вильфанд пояснил, что речь идет о первых числах месяца. Прогноз среднемесячной температуры в феврале Гидрометцентр традиционно представит 31 января.

Тем временем в Петербург очередное потепление принесло снегопад. Город готовится к новому коллапсу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266410437
Сказочники они все эти синоптики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний