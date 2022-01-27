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Медведев: Украина превратилась в игрушку НАТО и США

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НАТО и США используют Украину для давления на Россию. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — цитирует 27 января бывшего премьера РИА Новости.

Медведев считает, что Украина «сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна». Однако она стала аргументом в геополитической игре против России и Китая.

Экс-президент РФ уверен, что в конечном итоге украинцам «просто надоест бардак в руководстве» и они изберут правительство, которое будет проводить «проукраинскую политику», направленную «на нормальные экономические отношения с Россией» и «признание геополитических реалий, включая Крым».

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Комментарии (34)

267086865
Эту игрушку мы подарили и сделали сами.
Uncle
На всякий случай напомню что даже официальная зарплата в регионах на Украине уже превышает российскую.
Из всякой Ростовской области туда не едут потому что кто их туда пустит это раз, а во-вторых это же работать надо.
Uncle
"Что делать будем, что делать будем - завидовать будем!"
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