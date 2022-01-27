Медведев: Украина превратилась в игрушку НАТО и США

НАТО и США используют Украину для давления на Россию. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.



«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединённых Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — цитирует 27 января бывшего премьера РИА Новости.



Медведев считает, что Украина «сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна». Однако она стала аргументом в геополитической игре против России и Китая.

