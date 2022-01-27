Бизнесмен из Петербурга задержан за порочную переписку с шестиклассницей

В Петербурге задержан гендиректор компании, специализирующейся на ремонте. Мужчину подозревают в развратном поведении с шестиклассницей. Недетскую переписку подсмотрела мама. Подробности «Фонтанка» узнала 27 января.



Заявление женщина написала еще в минувшее воскресенье. В нем она указала, что с конца декабря какой-то Виктор совершал в отношении её 12-летней дочки развратные действия. Следователи изучили переписку и нашли её порочной.



В среду днем у дома 23/2 по улице Ковалевской оперативники задержали 45-летнего гражданина Белоруссии, приехавшего в Россию в 2011 году и основавшего тут небольшую фирму по ремонту помещений. Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил в отношении него дело по статье о разврате. Иностранец помещен в ИВС.

