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Бизнесмен из Петербурга задержан за порочную переписку с шестиклассницей

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В Петербурге задержан гендиректор компании, специализирующейся на ремонте. Мужчину подозревают в развратном поведении с шестиклассницей. Недетскую переписку подсмотрела мама. Подробности «Фонтанка» узнала 27 января.

Заявление женщина написала еще в минувшее воскресенье. В нем она указала, что с конца декабря какой-то Виктор совершал в отношении её 12-летней дочки развратные действия. Следователи изучили переписку и нашли её порочной.

В среду днем у дома 23/2 по улице Ковалевской оперативники задержали 45-летнего гражданина Белоруссии, приехавшего в Россию в 2011 году и основавшего тут небольшую фирму по ремонту помещений. Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил в отношении него дело по статье о разврате. Иностранец помещен в ИВС.

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Комментарии (11)

265859857
Такое впечатление, что угрозыск занимается только педофилами. Других преступлений нет? Страна разворовывается..
PapaKarlo
Ай-яй-яй... не надоело Фъ ежедневно писать о педофилах? Или подозреваемых. Создается ложное впечатление, что весь Питер ими наполнен. Какой-то психоз!?
VKuser466047967
Современные Ромео и Джульетта
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