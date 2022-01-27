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«Больше, чем потери США и Британии, вместе взятых». Володин вспомнил о погибших в годы блокады Ленинграда

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Количество погибших в годы блокады Ленинграда превышает потери США и Великобритании за всю Вторую мировую. Об этом 27 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии, вместе взятых, за все годы Второй мировой войны», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, сегодня Запад пытается «переписать историю, перечеркнуть подвиг народа».

Также он рассказал, что его дед погиб 25 ноября 1941 года под Тихвином в боях за участок железной дороги, по которой в Ленинград шло продовольствие.

27 января Санкт-Петербург отметит 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (19)

shushu
У него что свербит по США и остальным. При чем тут блокада и они, что за тупизм.
Эд Хэммет
Володин (кличка Кувалда) пробивает очередное дно. Он гордится количеством погибших в войне. Даже в брежневские времена это был предмет скорби, но не гордости. А китайцев во 2-й Мировой погибло ещё больше, так им теперь хвастаться надо этим? Советское государство очень низко ценило человеческую жизнь. Нынешний российский режим ценит ещё ниже. Отсюда все эти разговоры о войне, которую кремлёвские старцы готовы начать в любой момент. Они надеются отсидеться в бункерах или перебраться в рай. А обычные люди это просто расходный материал для реализации их амбициозных геополитических проектов.
BrotherRabbit
если нет достижений, то гордятся потерями
идиоты
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