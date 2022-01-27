«Больше, чем потери США и Британии, вместе взятых». Володин вспомнил о погибших в годы блокады Ленинграда

Количество погибших в годы блокады Ленинграда превышает потери США и Великобритании за всю Вторую мировую. Об этом 27 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



«27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии, вместе взятых, за все годы Второй мировой войны», — написал он в своем Telegram-канале.

