«Больше, чем потери США и Британии, вместе взятых». Володин вспомнил о погибших в годы блокады Ленинграда

Количество погибших в годы блокады Ленинграда превышает потери США и Великобритании за всю Вторую мировую. Об этом 27 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии, вместе взятых, за все годы Второй мировой войны», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам председателя Госдумы, сегодня Запад пытается «переписать историю, перечеркнуть подвиг народа».
Также он рассказал, что его дед погиб 25 ноября 1941 года под Тихвином в боях за участок железной дороги, по которой в Ленинград шло продовольствие.
27 января Санкт-Петербург отметит 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, читайте в материале «Фонтанки».