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Появилось видео ДТП на Чекистов, где иномарка сбила девушку-подростка

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Столкновение Volkswagen Polo и Škoda в Красносельском районе, в результате которого пострадал пешеход, попало на камеры наблюдения.

Видео опубликовано накануне в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На нем видно, что летящая на большой скорости по улице Партизана Германа иномарка на перекрестке врезалась в автомобиль такси, который поворачивал на Чекистов. После удара первый автомобиль подскочил, оказался на тротуаре и сбил человека.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

«Фонтанка» писала, что травмы получила 16-летняя девушка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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