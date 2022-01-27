Появилось видео ДТП на Чекистов, где иномарка сбила девушку-подростка

Столкновение Volkswagen Polo и Škoda в Красносельском районе, в результате которого пострадал пешеход, попало на камеры наблюдения.
Видео опубликовано накануне в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На нем видно, что летящая на большой скорости по улице Партизана Германа иномарка на перекрестке врезалась в автомобиль такси, который поворачивал на Чекистов. После удара первый автомобиль подскочил, оказался на тротуаре и сбил человека.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
«Фонтанка» писала, что травмы получила 16-летняя девушка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.