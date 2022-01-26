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«Протащил метров 30». На пересечении Партизана Германа и Чекистов автомобиль сбил девушку-подростка

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На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов в Петербурге произошло ДТП с участием машин Volkswagen Polo и Škoda. В результате аварии серьезно пострадала девушка, которая находилась на тротуаре.

«Автомобиль ее сбил и протащил метров 30, до приезда скорой стонала. Переломан позвоночник точно», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 января.

По словам горожанки, которая находилась на месте происшествия, одна из машин принадлежит сервису такси «Яндекса». У водителя была разбита голова, находившихся в салоне пассажиров — маленькую девочку с мамой — увезла скорая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 16:40. После удара второй автомобиль выехал на тротуар и сбил 16-летнюю девушку, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (4)

mavar
Яндекс, вообще отстой. Во всех направлениях.
267453690
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолж.ите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
yarikrad
На этом перекрестке года 2 назад была авария один в один. Только там летчику повезло, что не зацепил на тротуаре пешеходов.
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