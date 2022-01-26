«Протащил метров 30». На пересечении Партизана Германа и Чекистов автомобиль сбил девушку-подростка

На пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов в Петербурге произошло ДТП с участием машин Volkswagen Polo и Škoda. В результате аварии серьезно пострадала девушка, которая находилась на тротуаре.



«Автомобиль ее сбил и протащил метров 30, до приезда скорой стонала. Переломан позвоночник точно», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 26 января.