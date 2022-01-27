Измученные путешественники выбрались из снежного «плена» Стамбула и летят в Петербург

Самолет, вылета которого путешественники ждали с понедельника, вылетел из аэропорта Стамбула в сторону Петербурга. По данным Flightradar, сейчас он находится над Болгарией.



Как рассказал очевидец Станислав 27 января, перед отправлением измученным пассажирам снова пришлось понервничать — в самолет пустили намного больше людей, чем они предполагали.

«Пассажиров двух рейсов посадили в один самолет. Их количество превышало то число, которое было по документам. Никто не знал, поместимся ли. Но сейчас все сидим в самолете. Правда, в салоне мы провели еще полтора часа...» — добавил мужчина.