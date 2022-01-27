Чтобы помочь травмированному на гололеде художнику Лемтыбожу, коллега написал картины по его рисункам

В поддержку петербургского художника, который получил серьезную травму, упав на льду, выступили собратья по цеху. В галерее «Свиное рыло» 26 января открылась выставка «Пока болит нога».

16 живописных работ разместились в двух залах галереи. У картин, которые представлены на экспозиции, сразу два автора: их придумал и воплотил в виде мелкой бумажной графики Павлик Лемтыбож, а нарисовал красками в большом формате художник Николай Васильев — по эскизам болеющего Лемтыбожа.



«Это выставка, посвященная дружбе и взаимопомощи, — рассказал «Фонтанке» Николай Васильев. — Вся прибыль с продажи работ пойдет в помощь пострадавшему — ему предстоит многомесячная дорогая реабилитация».