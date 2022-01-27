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Чтобы помочь травмированному на гололеде художнику Лемтыбожу, коллега написал картины по его рисункам

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В поддержку петербургского художника, который получил серьезную травму, упав на льду, выступили собратья по цеху. В галерее «Свиное рыло» 26 января открылась выставка «Пока болит нога».

16 живописных работ разместились в двух залах галереи. У картин, которые представлены на экспозиции, сразу два автора: их придумал и воплотил в виде мелкой бумажной графики Павлик Лемтыбож, а нарисовал красками в большом формате художник Николай Васильев — по эскизам болеющего Лемтыбожа.

«Это выставка, посвященная дружбе и взаимопомощи, — рассказал «Фонтанке» Николай Васильев. — Вся прибыль с продажи работ пойдет в помощь пострадавшему — ему предстоит многомесячная дорогая реабилитация».

Как рассказывала «Фонтанка», в начале января художник-сатирик Павлик Лемтыбож сломал ногу на льду, выходя из галереи на набережной Фонтанки, 5. В скорой констатировали сложный перелом, и художник две недели провел на «вытяжке» в ожидании операции. Домой он вернулся только 24 января. На открытие собственной выставки Лемтыбож, конечно, не попал — пока что он с трудом передвигается по квартире на ходунках. За время госпитализации художник сделал несколько сатирических зарисовок больничного быта.

Оценить совместное творчество художников можно в галерее «Свиное рыло» до 6 февраля. 18+

© Фонтанка.Ру

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