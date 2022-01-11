Петербургский художник-сатирик угодил в свои герои. Подсобили службы ЖКХ

Известный петербургский художник Павлик Лемтыбож в новогодние праздники сломал ногу на гололеде. Как рассказал в соцсетях его коллега, Николай Копейкин, это случилось, когда тот выходил из арки дома 5 на Фонтанке, где располагается галерея «Свиное рыло».



Художника увезла скорая. Травма была сложной, он оказался на «растяжке» со спицами в ноге. «Уже неделю лежит в Мариинской больнице, ждет операции», — написал Копейкин 9 января. Сам Павел в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» 11 января не нашел сил углубляться в подробности произошедшего.

