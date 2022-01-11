Петербургский художник-сатирик угодил в свои герои. Подсобили службы ЖКХ

Известный петербургский художник Павлик Лемтыбож в новогодние праздники сломал ногу на гололеде. Как рассказал в соцсетях его коллега, Николай Копейкин, это случилось, когда тот выходил из арки дома 5 на Фонтанке, где располагается галерея «Свиное рыло».
Художника увезла скорая. Травма была сложной, он оказался на «растяжке» со спицами в ноге. «Уже неделю лежит в Мариинской больнице, ждет операции», — написал Копейкин 9 января. Сам Павел в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» 11 января не нашел сил углубляться в подробности произошедшего.
Зато несчастный случай вдохновил Павла на больничный автопортрет. Изображение в традиционном для себя наивном стиле художник сопроводил философско-абсурдистскими стихами, которые хорошо описывают переживания петербуржцев на зимних прогулках по городу.
В поддержку товарища по цеху Николай Копейкин создал художественную зарисовку на ту же тему. На ней он изобразил Лемтыбожа, стреляющего из рогатки в виде костыля по черту. «И черт ногу сломит» — назвал свой рисунок Копейкин.
Петербург регулярно вдохновляет художников на создание работ на тему гололеда. Так, Рубен Монахов написал в 2019 году серию из девяти работ по названием «Упс!». На ней изображены петербуржцы в момент падения на обледенелых улицах Северной столицы.
К той же теме обратился в 2020 году художник Василий Голубев. В работе «Хасиды здесь не ходят» он изобразил жителей новостроек, которые безуспешно пытаются преодолеть зеркально-гладкую из-за льда площадку.