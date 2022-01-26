Минфин РФ увеличил минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Министерство финансов РФ опубликовало приказ о новых минимальных ценах на водку, бренди и коньяк. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 26 января.



Содержащиеся в нем данные соответствуют проекту, обнародованному в середине ноября прошлого года. Впредь минимальная розничная стоимость водки составит 261 рубль за пол-литра, бренди — 348 рублей, коньяка — не ниже 480 рублей. Между тем в 2021-м цены равнялись 243, 324 и 446 рублям соответственно.



Наименьшая в ряду других оптовая цена на бренди увеличилась с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 352 до 371 рублей, на водку — с 203 до 214 рублей.

