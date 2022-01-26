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Минфин РФ увеличил минимальные цены на водку, коньяк и бренди

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Министерство финансов РФ опубликовало приказ о новых минимальных ценах на водку, бренди и коньяк. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 26 января.

Содержащиеся в нем данные соответствуют проекту, обнародованному в середине ноября прошлого года. Впредь минимальная розничная стоимость водки составит 261 рубль за пол-литра, бренди — 348 рублей, коньяка — не ниже 480 рублей. Между тем в 2021-м цены равнялись 243, 324 и 446 рублям соответственно.

Наименьшая в ряду других оптовая цена на бренди увеличилась с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 352 до 371 рублей, на водку — с 203 до 214 рублей.

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Комментарии (9)

Cвифт
..... домашний самогон уже давно их переплюнул, блогов полно что и как делать. Кстати, натурального много не выпьешь, что тоже несомненный плюс.
260602101
А если с такими ценами народ рванет в библиотеки и будет штудировать Законы Социализма ?
Modest_5e4ce41f7533b
Наметилось направление прорыва: мы будем ведущей страной мира по самогоноварению.
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