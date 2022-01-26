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От имени травмированной полицейской ногой Маргариты Юдиной рассказали об обысках и уголовном деле. В СК о нем не слышали

В «Инстаграме» появилось сообщение о якобы возбуждении в отношении Маргариты Юдиной уголовного дела по 318-й статье. Кроме автора поста, о нем никто не знает.

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Информация об обыске и уголовном деле по статье о причинении вреда сотрудникам правоохранительных органов была опубликована в аккаунте Маргариты Юдиной 26 января. Как следует из текста, накануне рано утром к женщине пришли с обыском «человек 15, не меньше», а затем ее якобы увезли на допрос. «Мне сообщили, что на митинге в поддержку Алексея Навального, 23 января 2021 года, я ударила сотрудника полиции, «чем нанесла ему нравственные, моральные и физические страдания», — сказано в посте.

Из сообщения следует, что на 2 февраля по делу назначено некое судебное заседание.

Маргарита Юдина — жительница Ленобласти. Ни в управлении регионального СК, ни в петербургском о возбуждении в отношении Юдиной уголовных дел не слышали. В объединённой пресс-службе судов города также отметили, что на 2 февраля никаких подобных заседаний не назначено. В судах Ленобласти тоже нет следов заседаний с участием Юдиной. На звонки и сообщения «Фонтанки» Маргарита не ответила.

После публикаций в СМИ сама Юдина опровергла эту информацию, аккаунт, где появился пост, она назвала фейковым. «Никто ничего не возбуждал, не обыскивал», — сказала она «Новой газете».

Юдину увезли в больницу после несанкционированного митинга 23 января 2021 года, когда на вопрос к волокущим в автозак задержанного полицейским: «Вы что делаете?» — ей ответили ударом ногой в живот. Она упала и ударилась головой. В больницу к ней пришли с извинениями и цветами, дело в отношении сотрудника возбуждено не было. Объяснение поступку выразилось в словосочетании о запотевшем забрале.

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Комментарии (6)

Ирина Смирнова
Так проходит мирская слава... и трагедия превращается в фарс.
nekto57
У "травмированной полицейской ногой Маргариты Юдиной" деньги закончились,решила напомнить о себе и еще чуток подсобрать с лохов.......
***_555
Вот и начались провокации от карателей. Значит, Забрало скоро повысят.
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