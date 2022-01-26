Сервисы «Яндекса» по доставке еды, вызову такси и аренде самокатов обязали передавать властям данные пользователей

«Федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и любых других действий и взаимодействий», — напоминает «Роскомсвобода».

«Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов «Яндекс Go», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить», — прокомментировали ситуацию «Фонтанке» в самой компании «Яндекс» 26 января.

Согласно открытым данным самого реестра, новые сервисы включены в реестр ОРИ ещё 14 января 2022 года.



В 2014 году в реестр были включены сервисы «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг», в 2019 году — «Яндекс.Дзен», а в 2020 году — «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».



Цифровые правозащитники напоминают, что весной 2020 года им стало известно о передаче пользовательских данных сервисом «Яндекс.Такси» силовикам без внесения в реестр ОРИ.



«СМИ выяснили, что правоохранители получили историю поездок журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело об изготовлении, хранении и распространении наркотиков. Из-за широкого общественного резонанса дело против Голунова закрыли, а полицейские попали под следствие. После того как журналисты стали выяснять обстоятельства слежки и задержания журналиста, выяснилось множество вопиющих фактов, в том числе связанных с передачей его данных сервисом такси третьим лицам. Позже «Яндекс» дал по данной ситуации официальное разъяснение, сославшись на необходимость исполнения российского законодательства», — напоминают в «Роскомсвободе».

