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Антитела, ПЦР: в Петербурге проведут комплексный осмотр детей 12 — 17 лет для вакцинации

Педиатрический университет проведет комплексный осмотр детей в Петербурге перед вакцинацией от коронавируса, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

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«Уже сегодня на мою страничку начали поступать обращения от мам, которые хотели бы записать на вакцинацию своих детей, — рассказала Потехина 26 января на своей странице «ВКонтакте». — 31 января Педиатрический университет начинает комплексное консультативно-диагностическое обследование детей 12–17 лет, которым нужна прививка от коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией проводится полное обследование здоровья, включая тесты на антитела и ПЦР».

На консультацию можно записаться по телефонам: 337–03–00 и 8–921–875–61–38. 27 января запись на вакцинацию будет открыта в районных детских поликлиниках.

Предполагается, что первую небольшую партию вакцины «Спутник М» на 3 тысячи доз получат дети, которым защита нужна в первую очередь, — находящиеся в группе риска.

О том, как будут вакцинировать детей в Петербурге, — читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

тов
Проведу комплексный осмотр восемнадцатилетних, пока жена на кухне занята.
Dazdraperma
Стесняюсь спросить: у всех взрослых перед вакцинацией проводится полное комплексное консультативно-диагностическое обследование, включая тесты на антитела и ПЦР? Или "это другое, понимать же нужно разницу"?
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