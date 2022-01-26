Антитела, ПЦР: в Петербурге проведут комплексный осмотр детей 12 — 17 лет для вакцинации

«Уже сегодня на мою страничку начали поступать обращения от мам, которые хотели бы записать на вакцинацию своих детей, — рассказала Потехина 26 января на своей странице «ВКонтакте». — 31 января Педиатрический университет начинает комплексное консультативно-диагностическое обследование детей 12–17 лет, которым нужна прививка от коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией проводится полное обследование здоровья, включая тесты на антитела и ПЦР».



На консультацию можно записаться по телефонам: 337–03–00 и 8–921–875–61–38. 27 января запись на вакцинацию будет открыта в районных детских поликлиниках.