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США дали визу российскому космонавту, которому сначала отказали

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Российский космонавт Николай Чуб получил американскую визу. Теперь он сможет приехать в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона перед полетом на МКС, сообщает 26 января пресс-служба Роскосмоса.

Космонавт Николай Чуб
Космонавт Николай ЧубФото: Роскосмос
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Ранее США отказали Чубу в визе без объяснения причин. В Роскосмосе заявляли, что это может угрожать безопасности МКС в связи с «неподготовленностью российского космонавта» в случае нештатной ситуации.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал отказ в визе «опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции» и пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона.

Полет Николая Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

Космонавт Николай Чуб
Космонавт Николай ЧубФото: Роскосмос

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