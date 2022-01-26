США дали визу российскому космонавту, которому сначала отказали

Российский космонавт Николай Чуб получил американскую визу. Теперь он сможет приехать в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона перед полетом на МКС, сообщает 26 января пресс-служба Роскосмоса.

Ранее США отказали Чубу в визе без объяснения причин. В Роскосмосе заявляли, что это может угрожать безопасности МКС в связи с «неподготовленностью российского космонавта» в случае нештатной ситуации.



Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал отказ в визе «опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции» и пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона.

