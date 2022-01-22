США отказались выдать визу российскому космонавту

Отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубу может угрожать безопасности Международной космической станции (МКС), заявили в «Роскосмосе» 22 января.



«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — цитирует госкорпорацию ТАСС.



«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», — отметили в госкорпорации.

