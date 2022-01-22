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США отказались выдать визу российскому космонавту

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Отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубу может угрожать безопасности Международной космической станции (МКС), заявили в «Роскосмосе» 22 января.

«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — цитирует госкорпорацию ТАСС.

«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», — отметили в госкорпорации.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал отказ в визе российскому космонавту «опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции» и пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона.

США не выдали визу Чубу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
санкции нынче хороши, точечные =))))
осталось каждому запереться в своём блоке МКС и надуть "губы уточкой", и будет ЛКС - личная космическая станция =))))
давно пора перестать давать визы всем подряд...
позволю себе позлорадствовать - без дворца, без яхты, без вертолёта, без миллиона баксов.... бу-га-га =))))
grannie
Спутали с Чубайсом, адназначна.
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