США отказались выдать визу российскому космонавту

Отказ в выдаче американской визы космонавту Николаю Чубу может угрожать безопасности Международной космической станции (МКС), заявили в «Роскосмосе» 22 января.
«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», — цитирует госкорпорацию ТАСС.
«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», — отметили в госкорпорации.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал отказ в визе российскому космонавту «опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции» и пообещал запросить позицию главы НАСА Билла Нельсона.
США не выдали визу Чубу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.