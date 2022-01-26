«Снова перепланировка». В доме на Лиговском обрушился потолок, пострадал рабочий

В центре Петербурга второе за два дня обрушение потолка. Один человек пострадал.



«Рабочий, который занимался ремонтом, получил черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и шеи. Как нам сообщили в приемной Мариинской больницы, куда он был доставлен, состояние пострадавшего тяжелое. Он помещен в хирургическую реанимацию», — рассказали 26 января в пресс-службе Центрального района.



Власти винят во всем незаконную перепланировку. Так, накануне снос стен обернулся обрушением потолка в Дегтярном переулке.

