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«Снова перепланировка». В доме на Лиговском обрушился потолок, пострадал рабочий

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В центре Петербурга второе за два дня обрушение потолка. Один человек пострадал.

«Рабочий, который занимался ремонтом, получил черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и шеи. Как нам сообщили в приемной Мариинской больницы, куда он был доставлен, состояние пострадавшего тяжелое. Он помещен в хирургическую реанимацию», — рассказали 26 января в пресс-службе Центрального района.

Власти винят во всем незаконную перепланировку. Так, накануне снос стен обернулся обрушением потолка в Дегтярном переулке.

«Поэтому еще раз напоминаем и призываем к строгому соблюдению техники безопасности, законодательно установленных процедур согласования перепланировок при проведении ремонтных работ в домах и квартирах», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии (2)

Милая +
Заказчики перепланировок ещё пока не пострадали?
197655194
В каком доме? На Лиговском 300+ домов
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