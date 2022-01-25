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В доме в центре Петербурга обрушился потолок из-за нелегального ремонта

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В доме в Дегтярном переулке собственник квартиры решил снести стены, не получив на это разрешения. В итоге потолок — пол соседей сверху — частично обвалился, жильцам открылась зияющая дыра.

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«Дом старый, с деревянными перекрытиями. Эти здания как карточный домик, который может «сложиться», если начать вытаскивать конструктивные элементы», — сообщили 25 января в администрации Центрального района Петербурга.

Чтобы ситуация не стала еще плачевнее, специалисты ЖКС-3 и ГУЖА установили в квартире стоечные крепления, а также отключили все коммуникации, за исключением отопления.

Соседям сверху предоставили жилое помещение на ночь. Завтра, 26 января, их квартиру осмотрит эксперт, который оценит повреждения и подготовит техническое заключение.

Фото: Центральный район Санкт-Петербурга / vk.com

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Комментарии (5)

Thunder
В делах ремонтных всегда удивляли 2 типа одноклеточных:
- кто вечно что-то сверлит или долбит перфоратором (я за всю жизнь просверлил 5 или 6 отверстий, а они что делают???)
- у кого руки чешутся делать перепланировки, которые не увеличивают площадь жилья (т.е. все перепланировки в рамках закона), и особая категория безмозглых - кто покушается на несущие стены или долбит нишу для холодильника, чтобы у всего дома страдала вентиляция
Jan Georg
Надо и в этой области ужесточать закон. Чревато человеческими жертвами? Разумеется да. При суд, от 4 до 6...
266410437
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