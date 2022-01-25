В доме в центре Петербурга обрушился потолок из-за нелегального ремонта

В доме в Дегтярном переулке собственник квартиры решил снести стены, не получив на это разрешения. В итоге потолок — пол соседей сверху — частично обвалился, жильцам открылась зияющая дыра.

«Дом старый, с деревянными перекрытиями. Эти здания как карточный домик, который может «сложиться», если начать вытаскивать конструктивные элементы», — сообщили 25 января в администрации Центрального района Петербурга.



Чтобы ситуация не стала еще плачевнее, специалисты ЖКС-3 и ГУЖА установили в квартире стоечные крепления, а также отключили все коммуникации, за исключением отопления.

