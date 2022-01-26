Мать малыша, выставленного на мороз, укусила участкового, а затем, передохнув, и инспектора ПДН

В Алтайском крае родителям, выгнавшим мальчика голышом на мороз, избрана мера пресечения — заключение под стражу.



Фото: altai-krai.sledcom.ru Поделиться Поделиться







Как сообщает 26 января региональное СУ СК, по данным следствия, в селе Селезнево Шелаболихинского района женщина и её сожитель долгое время «применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 года рождения».

«Мать, проявляя бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Женщина не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а также не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия», — отметили следователи.



21 января 5-летнего мальчика на мороз выставил отчим: был недоволен его поведением. Ребёнок довольно долго пробыл на улице, пока его не заметила прохожая — её видео разлетелось в интернете. Сразу после получения информации сотрудники органов системы профилактики приехали в дом с целью изъятия детей. Мать, противясь «законным действиям должностных лиц», укусила участкового за кисть, то есть применила насилие в отношении полицейского. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила и инспектора по делам несовершеннолетних.

31-летней матери и её 34-летнему сожителю предъявлено обвинение по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий двум и более несовершеннолетним). Кроме того, женщина обвиняется ещё по двум уголовным статьям: 156 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) и 318, часть 1 (применение насилия в отношении представителя власти).

«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении.



Семья к моменту ЧП состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. Мать и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности. Мальчики сейчас находятся в медицинском учреждении.

