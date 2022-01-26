«Всё в порядке». Олег Басилашвили выздоровел после повторного коронавируса

Повторно подхвативший коронавирусную инфекцию Олег Басилашвили сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Об этом народный артист СССР сообщил «Фонтанке» 26 января.



«Всё в порядке, здоровье в полном порядке», — рассказал Басилашвили, уточнив, что чувствует себя хорошо. По словам 87-летнего артиста, заболевание у него протекало бессимптомно: не было ни температуры, ни насморка, ни кашля, однако предыдущий тест показал коронавирус.

В январе прошлого года Олег Басилашвили был госпитализирован с COVID-19 в 40-ю больницу Курортного района Петербурга. В медучреждении он провёл около недели.

