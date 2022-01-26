Еще двое спортсменов России заболели коронавирусом перед отправкой на Олимпиаду

Новые случая коронавируса выявлены в сборной России перед отправкой на Олимпийские игры в Пекин. Положительные тесты сдали серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов, а также бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, сообщает 26 января «Матч ТВ».
Как заявил Трегубов, болезнь протекает без симптомов, от госпитализации оба спортсмена отказались.
Еще один сомнительный тест сдали в женской сборной России по хоккею. Два последующих теста показали отрицательный результат.
Ранее стало известно, что петербургский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус.
Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.