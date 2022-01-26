Еще двое спортсменов России заболели коронавирусом перед отправкой на Олимпиаду

Новые случая коронавируса выявлены в сборной России перед отправкой на Олимпийские игры в Пекин. Положительные тесты сдали серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов, а также бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, сообщает 26 января «Матч ТВ».



Как заявил Трегубов, болезнь протекает без симптомов, от госпитализации оба спортсмена отказались.



Еще один сомнительный тест сдали в женской сборной России по хоккею. Два последующих теста показали отрицательный результат.

