FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
78.64р88.93р
ТЕМА ДНЯ

Смольный вводит новые ограничения из-за COVID-19

Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Еще двое спортсменов России заболели коронавирусом перед отправкой на Олимпиаду

0
Печать

Новые случая коронавируса выявлены в сборной России перед отправкой на Олимпийские игры в Пекин. Положительные тесты сдали серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов, а также бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, сообщает 26 января «Матч ТВ».

Как заявил Трегубов, болезнь протекает без симптомов, от госпитализации оба спортсмена отказались.

Еще один сомнительный тест сдали в женской сборной России по хоккею. Два последующих теста показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что петербургский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний