Фигурист Коляда заболел коронавирусом и пропустит Олимпиаду

По информации «Матч ТВ», Коляда сдал положительный тест на коронавирус перед самым вылетом из Красноярска в Пекин. Ранее фигурист пропустил январский чемпионат Европы в Таллине из-за травмы.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Полностью состав сборной России по фигурному катанию смотрите здесь.

