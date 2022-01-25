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Фигурист Коляда заболел коронавирусом и пропустит Олимпиаду

Петербургский фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду. Его заменит другой петербуржец, Евгений Семененко, сообщили 25 января в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

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По информации «Матч ТВ», Коляда сдал положительный тест на коронавирус перед самым вылетом из Красноярска в Пекин. Ранее фигурист пропустил январский чемпионат Европы в Таллине из-за травмы.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Полностью состав сборной России по фигурному катанию смотрите здесь.

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