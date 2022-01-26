Любая царапинка — будем получать иски. Смольный объяснил отказ от эвакуации автомобилей, мешающих уборке

После того как в городе появились дорожные знаки, которые временно запрещают парковку в определенных местах для своевременной уборки от снега, количество нарушителей снизилось, но их всё еще много.

На вопрос депутатов о применении эвакуаторов для нарушителей Повелий ответил, что предпочитает коллегиальные решения, однако сам полагает, что такое решение обернется сложностями.



«Считаю, что такая история, как принудительная эвакуация или использование эвакуаторов для очистки города, — крайне сложная, громоздкая. И [могут быть] серьезные юридические риски, потому что любая царапинка, которая была или будет <...> Практически по большинству случаев перемещения транспорта будем получать иски и вязнуть в судах», — сказал он.

