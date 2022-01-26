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Любая царапинка — будем получать иски. Смольный объяснил отказ от эвакуации автомобилей, мешающих уборке

Власти города не применяют эвакуацию как способ расчистить дороги от припаркованных в нарушение правил автомобилей из-за рисков получать иски от их владельцев. Об этом во время правительственного часа в Законодательном собрании Петербурга 26 января заявил вице-губернатор Анатолий Повелий.

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После того как в городе появились дорожные знаки, которые временно запрещают парковку в определенных местах для своевременной уборки от снега, количество нарушителей снизилось, но их всё еще много.

На вопрос депутатов о применении эвакуаторов для нарушителей Повелий ответил, что предпочитает коллегиальные решения, однако сам полагает, что такое решение обернется сложностями.

«Считаю, что такая история, как принудительная эвакуация или использование эвакуаторов для очистки города, — крайне сложная, громоздкая. И [могут быть] серьезные юридические риски, потому что любая царапинка, которая была или будет <...> Практически по большинству случаев перемещения транспорта будем получать иски и вязнуть в судах», — сказал он.

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Комментарии (47)

Greedleak
2 недели назад отправил через Госуслуги жалобу на неубранный участок 7 линии В.О. от Большого просп. до набережной л-та Шмидта. Парковка на данном участке запрещена по четвергам, с 9 утра до 8 вечера. И хотя народ в свете последних событий в целом соблюдает ПДД, ибо выписывать штрафы у нас научились резво, за 2 минувших четверга ничего не изменилось, там конь не валялся. Вангую, что и завтра ничего не изменится. Справедливости ради, Василеостровский район не одинок. Вчера ездил по делам на Курляндскую, в районе ФБУ "Тест СПб" по обочинам вообще жуткая жуть.
vic_5e4cd1938d1a8
Штраф за оставленный под запрещающим знаком автомобиль (в день, когда проводится уборка), должен быть разорительным для водителя ...
kote_5e4d88f83c7f0
Вранье. Увозят прекрасно из-под знаков и улицу не чистят. Когда спросили, а убирать будете, сказали нет - ну знак то висит, по субботам тут нельзя стоять. Когда начали снимать на телефон, пригнали трактор и убрали, внимание, 100 метров улицы.
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