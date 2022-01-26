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Верхолаза с Крымского моста на земле привлекли к административной ответственности и могут выдворить из России

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Столичная полиция привлекла к административной ответственности мужчину, которого снимали с Крымского моста уговорами и деньгами.

Помимо протокола о «мелком хулиганстве», 46-летнего уроженца Таджикистана обвинили в «нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ», сообщает 26 января агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. Нарушителям по этой статье грозит штраф и выдворение.

В полиции мужчина рассказал, что на безумный подъем его подвигла невыплата зарплаты на стройке, где он работает.

«Фонтанка» писала, что 25 января около половины третьего дня спасатели заметили на верхней точке Крымского моста в Москве мужчину. Для проведения операции по спуску три полосы закрыли для движения, а переговоры с мужчиной вел психолог. Верхолаз согласился спуститься, когда ему передали деньги. На выходе из спасательной люльки его задержала полиция.

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Комментарии (9)

Local
А обратить внимание на работодателя,который кидает людей,
не выплачивает честно заработанные,
это уже лишнее,правда?
Виноват человек,доведенный до отчаяния?
ash364
и добавить к последней строке: "...и отобрали деньги"
мухомор
Не могут, а обязаны.
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