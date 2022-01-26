Верхолаза с Крымского моста на земле привлекли к административной ответственности и могут выдворить из России

Столичная полиция привлекла к административной ответственности мужчину, которого снимали с Крымского моста уговорами и деньгами.



Помимо протокола о «мелком хулиганстве», 46-летнего уроженца Таджикистана обвинили в «нарушении правил въезда и режима пребывания в РФ», сообщает 26 января агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. Нарушителям по этой статье грозит штраф и выдворение.



В полиции мужчина рассказал, что на безумный подъем его подвигла невыплата зарплаты на стройке, где он работает.

