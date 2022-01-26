Если нет симптомов — не лечитесь. Минздрав объяснил, когда вызывать скорую по новым правилам

Российский Минздрав выпустил подробную памятку с рекомендациями, что делать при появлении симптомов ОРВИ и получении положительного мазка на SARS-CoV-2. Она предназначена для всех: и детей, и взрослых, и вакцинировавшихся, и непривитых.
Так, если тест на коронавирус дал положительный результат, а вы в течение года сделали прививку от ковида или переболели, и при этом никаких симптомов нет, то лечения не требуется. Больничный же получить можно: необходима самоизоляция.
Скорую помощь по телефону «03» следует вызывать в случае одышки, нехватки воздуха, боли за грудиной, уровне сатурации менее
Если заболел ребёнок, его следует оставить дома. Заниматься самолечением нельзя, самостоятельно давать антибиотики нельзя (антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний). Звоните в службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации. В случае ухудшения звоните в скорую по номеру «103».
Полный список рекомендаций читайте в документе Минздрава.