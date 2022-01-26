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Если нет симптомов — не лечитесь. Минздрав объяснил, когда вызывать скорую по новым правилам

«Фонтанка» публикует документ.

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Российский Минздрав выпустил подробную памятку с рекомендациями, что делать при появлении симптомов ОРВИ и получении положительного мазка на SARS-CoV-2. Она предназначена для всех: и детей, и взрослых, и вакцинировавшихся, и непривитых.

Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекцииСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Так, если тест на коронавирус дал положительный результат, а вы в течение года сделали прививку от ковида или переболели, и при этом никаких симптомов нет, то лечения не требуется. Больничный же получить можно: необходима самоизоляция.

Скорую помощь по телефону «03» следует вызывать в случае одышки, нехватки воздуха, боли за грудиной, уровне сатурации менее 94–95 %. При прочих симптомах можно ограничиться звонком в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

Если заболел ребёнок, его следует оставить дома. Заниматься самолечением нельзя, самостоятельно давать антибиотики нельзя (антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний). Звоните в службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации. В случае ухудшения звоните в скорую по номеру «103».

Полный список рекомендаций читайте в документе Минздрава.

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Комментарии (7)

тов
Ну вот, говорили же вам сто раз что это насморк от которого лечиться не надо.

Теперь и официальное подтверждение от продавцов инъекций.
Балаал Вельзевулович
Фонтанка, может быть эту рекомендацию повесить в заголовок сайта?
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