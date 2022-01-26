Петербурженка год участвовала в магических ритуалах онлайн, но чудо случилось лишь с её кошельком

Современную гадалку, лишившую петербурженку полумиллиона, не выходя из дома, нашли в СИЗО.



Полицейские Василеостровского района спустя год нашли обидчицу 64-летней жительницы улицы Нахимова, стало известно «Фонтанке» 26 января. Пенсионерка обратилась за помощью в январе 2021 года, когда поняла, что магические ритуалы, в которых она участвовала онлайн с апреля 2019 года по июнь 2020, не принесли результата.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские смогли доказать причастность к мошенничеству 21-летней уроженки Псковской области, которая с ноября 2021 года сидит в СИЗО по делу об аналогичных случаях.

