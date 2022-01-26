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Петербурженка год участвовала в магических ритуалах онлайн, но чудо случилось лишь с её кошельком

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Современную гадалку, лишившую петербурженку полумиллиона, не выходя из дома, нашли в СИЗО.

Полицейские Василеостровского района спустя год нашли обидчицу 64-летней жительницы улицы Нахимова, стало известно «Фонтанке» 26 января. Пенсионерка обратилась за помощью в январе 2021 года, когда поняла, что магические ритуалы, в которых она участвовала онлайн с апреля 2019 года по июнь 2020, не принесли результата.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские смогли доказать причастность к мошенничеству 21-летней уроженки Псковской области, которая с ноября 2021 года сидит в СИЗО по делу об аналогичных случаях.

Таким образом, в материалах появился дополнительный эпизод, но полумиллиона пенсионерка уже вряд ли дождется обратно.

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Комментарии (2)

Alex000
И даже с кошельком никакого чуда не случилось.
Всё на уровне естественного и предсказуемого.
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