Котята из Мариинского театра едут к ветеринарам и ждут новых хозяев

В ближайшее время коты, которых достали из запертого подвала Мариинского театра, пройдут все необходимые ветеринарные процедуры. Их судьбой занимается котокафе «Республика кошек». Желающие забрать малышей домой уже могут подавать заявки.
«Пушистые безбилетники, нелегально поселившиеся на территории одного из ведущих музыкальных театров России, отправятся на обследование и последующую вакцинацию и стерилизацию в ветеринарную клинику, а затем будут готовы переселиться в дома новых хозяев», — сообщает 25 января пресс-служба котокафе.
Заявки на «уКОТовление юных театралов» можно оставлять в соцсетях «Республики кошек» или на её сайте www.catsrepublic.ru.
Запертых в подвале Мариинки котят заметили несколько дней назад. В спасательной операции, прошедшей в выходные, приняли участие волонтёры «Республики кошек». Затем о ней рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.