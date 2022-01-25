Котята из Мариинского театра едут к ветеринарам и ждут новых хозяев

В ближайшее время коты, которых достали из запертого подвала Мариинского театра, пройдут все необходимые ветеринарные процедуры. Их судьбой занимается котокафе «Республика кошек». Желающие забрать малышей домой уже могут подавать заявки.



«Пушистые безбилетники, нелегально поселившиеся на территории одного из ведущих музыкальных театров России, отправятся на обследование и последующую вакцинацию и стерилизацию в ветеринарную клинику, а затем будут готовы переселиться в дома новых хозяев», — сообщает 25 января пресс-служба котокафе.

