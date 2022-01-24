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В Петербурге спасают котят из подвала Мариинского театра

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Котят, которые оказались заперты в подвале Мариинского театра, спасут. Об этом вечером 24 января в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«В поисках тепла четвероногие нередко забираются в подвалы жилых домов и даже театров. Так случилось накануне и с Мариинским театром. Чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций, в подвале был закрыт продух — в то время как внутри прятались котята», — описал ситуацию чиновник. Горожане, озабоченные судьбой животных, обратились в «Республику кошек». Волонтеры организации связались с дирекцией Мариинского театра, после чего один из продухов открыли и передали котятам еду. Отметим, в соцсетях писали, что заперли животных якобы еще два дня назад, и поначалу идти навстречу ни котятам, ни их защитникам в театре якобы не хотели.

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Теперь волонтерам даже удалось договориться с главным ветеринарным врачом города, что котят отловят для стерилизации. «Напоминаю всем директорам учреждений, которые обнаружили или обнаружат забежавших на ночлег четвероногих — всех животных можно оперативно и бесплатно стерилизовать за счёт бюджета, а потом волонтёры всегда помогут найти им новый дом и любящих хозяев», — подытожил вице-губернатор Пиотровский.

Фото: Пиотровский Online

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Комментарии (5)

Артист ритуальных услуг
Гергиев уже и на отоплении винного погреба экономит? Плохи, значит, дела...
Swebaka
Ура!! Про котят наконец то!!
Москва 2041
Хоспади, ну вот наконец-то первая приятная новость на Фонтанке за сегодняшний день.
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