В Петербурге спасают котят из подвала Мариинского театра

Котят, которые оказались заперты в подвале Мариинского театра, спасут. Об этом вечером 24 января в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



«В поисках тепла четвероногие нередко забираются в подвалы жилых домов и даже театров. Так случилось накануне и с Мариинским театром. Чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций, в подвале был закрыт продух — в то время как внутри прятались котята», — описал ситуацию чиновник. Горожане, озабоченные судьбой животных, обратились в «Республику кошек». Волонтеры организации связались с дирекцией Мариинского театра, после чего один из продухов открыли и передали котятам еду. Отметим, в соцсетях писали, что заперли животных якобы еще два дня назад, и поначалу идти навстречу ни котятам, ни их защитникам в театре якобы не хотели.