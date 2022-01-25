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В Польше приступили к строительству заграждения на границе с Белоруссией

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Польша начала воздвигать заграждения на границе с Белоруссией. Строительный проект называют крупнейшим в истории погранохраны страны.

«Сегодня пограничная служба передала строительные площадки подрядчикам. Это крупнейшая инвестиция в строительство в истории пограничной службы. Длина барьера составляет 186 км, а стоимость — 1,6 млрд злотых (0,4 млрд долл.)», — гласит запись ведомства, опубликованная в Twitter 25 января.

Новое ограждение планируют открыть в июне. Работы будут вести одновременно на четырех участках.

Накануне, 24 января, незаконно пересечь границу между Польшей и Белоруссией попытались 17 человек. По данным Польши, 11 из них были из Ирана, двое из Ливана, один из Сирии, еще трое из Ганы.

Польша приняла решение о строительстве заграждения из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, который начался в ноябре. В середине декабря мигранты ранили солдата при попытке прорваться в ЕС.

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Комментарии (6)

Денеб
"....приступили к строительству заграждения на границе с Белоруссией"....Это всё равно, что нас огораживать забором......Да здравствует мировая изоляция!
Москва 2041
Беларусы еще в 2009 году Медведеву выговор сделали за "Белоруссию" вместо БЕЛАРУСЬ. С 2000 года есть РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.
А Белоруссия - попахивает портянками Старшего Брата.
266410437
А в памятнике Юнеско Беловежской Пуще зубробизонам на спаривание ходить к друг к другу тоже забор поставят?
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