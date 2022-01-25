В Польше приступили к строительству заграждения на границе с Белоруссией

«Сегодня пограничная служба передала строительные площадки подрядчикам. Это крупнейшая инвестиция в строительство в истории пограничной службы. Длина барьера составляет 186 км, а стоимость — 1,6 млрд злотых (0,4 млрд долл.)», — гласит запись ведомства, опубликованная в Twitter 25 января.

Польша начала воздвигать заграждения на границе с Белоруссией. Строительный проект называют крупнейшим в истории погранохраны страны.

Накануне, 24 января, незаконно пересечь границу между Польшей и Белоруссией попытались 17 человек. По данным Польши, 11 из них были из Ирана, двое из Ливана, один из Сирии, еще трое из Ганы.



Польша приняла решение о строительстве заграждения из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, который начался в ноябре. В середине декабря мигранты ранили солдата при попытке прорваться в ЕС.

